خلية الأزمة في واسط: سنخفف إجراءات حظر التجوال خلال الأيام المقبلة

أعلنت خلية الأزمة في واسط، السبت، أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال في المحافظة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية، مبيناً أن الإصابات التي سجلتها المحافظة مؤخراً كان أغلبها بسبب مجلس عزاء.
وأضاف المياحي، أن "الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية"، مشيراً إلى أن "المساجد والمطاعم والمقاهي ستبقى مغلقة".
ولفت المياحي، إلى أن "الإصابات الأخيرة في المحافظة كان أغلبها بسبب مجلس عزاء"، ماضياً إلى القول: "سنتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق ظن يخالف المقررات".
وفي سياق منفصل، قال المياحي: "وضعنا خطة لتوزيع قطع الأراضي لتشمل أوسع الشرائح، بدأنا بالصحة والقوات الأمنية وسنشمل الأكثر، ونطالب رئيس الوزراء بشمول جميع العقود المجانية بمنحه مالية، حيث هناك أكثر من 30 ألف من العقود المجانية في واسط".
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