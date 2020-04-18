خلية الأزمة في واسط: سنخفف إجراءات حظر التجوال خلال الأيام المقبلة

وقال رئيس الخلية محافظ واسط محمد جميل المياحي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "الخلية عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة تحديات الوضع الصحي"، مبيناً أن "واسط سجلت منذ بداية الأزمة 32 حالة بينهم 21 راقدين حالياً بالمستشفى، ومنذ بدء الأزمة وحتى الآن أخذنا 800 عينة".وأضاف المياحي، أن "الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية"، مشيراً إلى أن "المساجد والمطاعم والمقاهي ستبقى مغلقة".

ولفت المياحي، إلى أن "الإصابات الأخيرة في المحافظة كان أغلبها بسبب مجلس عزاء"، ماضياً إلى القول: "سنتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق ظن يخالف المقررات".

وفي سياق منفصل، قال المياحي: "وضعنا خطة لتوزيع قطع الأراضي لتشمل أوسع الشرائح، بدأنا بالصحة والقوات الأمنية وسنشمل الأكثر، ونطالب رئيس الوزراء بشمول جميع العقود المجانية بمنحه مالية، حيث هناك أكثر من 30 ألف من العقود المجانية في واسط".