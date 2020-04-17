بالوثيقة.. المرأة النيابية توجه دعوة الى الكاظمي

دعت لجنة المراة والاسرة والطفولة البرلمانية، السبت، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، باشراك المرأة العراقية في الكابينة الوزارية المقبلة. ووجهت رئيس اللجنة النائبة انتصار الجبوري في وثيقة حصلت الخليج 365، على نسخة منها، دعوة الى رئيس الوزراء المكلف تتضمن ضرورة اشراك النساء العراقيات بما لايقل عن ثلث المقاعد في الكابينة الوزارية، من النساء ذوات الكفاءة والخبرة وفقا لمبادئ الدستور".

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