تشكيل ائتلاف جديد لنواب المدن المحررة يضم 25 نائباً

كشفت النائبة هدى جار الله، عن تشكيل ائتلاف جديد تحت اسم "ائتلاف نواب المدن المحررة"، يضم بعضويته 25 نائباً من ممثلي تلك المناطق.
وقالت جار الله في حديث لـ الخليج 365، إن "ائتلافاً من نواب المدن المحررة يضم بعضويته 25 نائباً ويحمل اسم ائتلاف نواب المدن المحررة برئاسة خميس الخنجر تم تشكيله، بغية التصدي للعديد من الملفات المهمة التي تهم مدننا".
وأشارت جار الله، إلى أن "هناك العديد من المبادئ والأهداف التي يسعى الائتلاف لتحقيقها، من بينها إنهاء ملف النازحين وحصر السلاح بيد الدولة".
وأضافت، أن "من بين الملفات المهمة هو ملف مصير المغيبين من أبناء المناطق المحررة حيث لا تتوفر لدينا أو لدى عوائلهم حتى اللحظة أي معلومات عن مصيرهم، وقد أثرت تلك الأوضاع على تلك العوائل اجتماعياً وتركت الكثير من أوضاع تلك العوائل عالقة وبحاجة إلى حلول".
وأشارت جار الله، إلى أن "هناك العديد من المبادئ والأهداف التي يسعى الائتلاف لتحقيقها، من بينها إنهاء ملف النازحين وحصر السلاح بيد الدولة".
وأضافت، أن "من بين الملفات المهمة هو ملف مصير المغيبين من أبناء المناطق المحررة حيث لا تتوفر لدينا أو لدى عوائلهم حتى اللحظة أي معلومات عن مصيرهم، وقد أثرت تلك الأوضاع على تلك العوائل اجتماعياً وتركت الكثير من أوضاع تلك العوائل عالقة وبحاجة إلى حلول".
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