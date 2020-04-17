نائب يدعو خلية الازمة في ميسان للسماح بدخول البضائع الخدمية إلى المحافظة

دعا النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل، الجمعة، خلية الازمة في المحافظة إلى عقد اجتماع فوري بغية وضع اليات تسمح بإحضار البضائع الخدمية والإنشائية والكهربائية الممنوع استيرادها بسبب وباء كورونا، وان يتم تحديد ايام معينة اسبوعيا لغرض دخولها باشراف صحي وقائي.
وأضاف أن "الاجراءات الوقاية جاءت للحفاظ على سلامة المواطنين، من الوباء، لكن تلك الحاجات ضرورية وبتماس مباشر مع حاجة المواطن الميساني ومنها ما له علاقة بفصل الصيف كاجهزة التبريد بكافة أنواعها والمواد الانشائية".
وأوضح خزعل، انه "صار لزاماً علينا أيجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن الميساني، من خلال ايجاد اليات وخطط لمعالجة تلك المشاكل"، داعيا خلية الازمة في المحافظة إلى "عقد اجتماع فوري بغية وضع آلية لإحضار البضائع بالطرق الصحية والوقائية بما لا يؤثر على العرض والطلب ومستوى الأسعار بالسوق وان يتم تحديد يوم اثنان من الاسبوع لغرض دخول البضائع كي يتم تحديد فريق صحي يشرف على الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة للحفاظ على عدم نقل العدوى".
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