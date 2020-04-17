اخبار العالم / اخبار العراق

نائب يدعو خلية الازمة في ميسان للسماح بدخول البضائع الخدمية إلى المحافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعا النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل، الجمعة، خلية الازمة في المحافظة إلى عقد اجتماع فوري بغية وضع اليات تسمح بإحضار البضائع الخدمية والإنشائية والكهربائية الممنوع استيرادها بسبب وباء ، وان يتم تحديد ايام معينة اسبوعيا لغرض دخولها باشراف صحي وقائي.
وقال خزعل في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك العديد من المناشدات وصلت الينا من الأهالي في المحافظة، بسبب قلة المعروض من الأجهزة الكهربائية الخدمية والانشائية بالنظر لوجود منع على تلك المواد من قبل خلية الأزمة في المحافظة، ما ادى الى نفاذ المواد من الأسواق المحلية مما تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق".

وأضاف أن "الاجراءات الوقاية جاءت للحفاظ على سلامة المواطنين، من الوباء، لكن تلك الحاجات ضرورية وبتماس مباشر مع حاجة المواطن الميساني ومنها ما له علاقة بفصل الصيف كاجهزة التبريد بكافة أنواعها والمواد الانشائية".

وأوضح خزعل، انه "صار لزاماً علينا أيجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن الميساني، من خلال ايجاد اليات وخطط لمعالجة تلك المشاكل"، داعيا خلية الازمة في المحافظة إلى "عقد اجتماع فوري بغية وضع آلية لإحضار البضائع بالطرق الصحية والوقائية بما لا يؤثر على العرض والطلب ومستوى الأسعار بالسوق وان يتم تحديد يوم اثنان من الاسبوع لغرض دخول البضائع كي يتم تحديد فريق صحي يشرف على الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة للحفاظ على عدم نقل العدوى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو خلية الازمة في ميسان للسماح بدخول البضائع الخدمية إلى المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا