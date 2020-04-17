وأضاف أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد 575 شخصًا آخر حياتهم، ليصل العدد الإجمالي الى 22745 حالة وفاة منذ بداية حالة الطوارئ”، الناجمة عن ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بوريللي، أنه "يوجد حاليًا 106،962 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بعدوى فيروس كورونا”، أي “بزيادة بمجموع 355 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية، بينما كانت الزيادة بالأمس قد بلغت 1189 شخصاً”.
وأشار الى أن “عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى والذين يعانون من أعراض كوفيد 19 قد انخفض هو الآخر”، وهم “بحاصل 1107 أقل من أمس، ليصبح المجموع الإجمالي 25786 مصاباً”.
ولفت بوريللي، إلى انه “يوجد حاليًا في أقسام العناية المركزة 2812 مريضاً، وهم بانخفاض بمجموع 124 شخصاً، بينما يخضع للحجر المنزلي 78364 شخصاً”. وقد تماثل للشفاء 42727 شخصًا، منهم 2563 في الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم للمتعافين منذ بدء الأزمة”.
وأكد أنه “منذ بداية حالة الطوارئ، هناك 172434 حالة إصابة إجمالاً، وهم بزيادة بمقدار 3493″، وأنه تم حتى الآن إجراء 1،244،108 اختبار مسحة الحلق كلياً”.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد..وفاة 575 شخصاً بفيروس كورونا في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.