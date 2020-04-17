خلال يوم واحد..وفاة 575 شخصاً بفيروس كورونا في إيطاليا

وقال رئيس الهيئة انجيلو بوريللي خلال مؤتمر صحفي، إنه "لا يزال عدد الوفيات مرتفعًا في البلاد بسبب فيروس كورونا ، لكن الزيادة في الإصابات تتباطأ حاليًا، وكذلك عدد الأشخاص الذين يدخلون الى المستشفيات وأقسام العناية المركزة في انخفاض أيضاً”.وأضاف أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد 575 شخصًا آخر حياتهم، ليصل العدد الإجمالي الى 22745 حالة وفاة منذ بداية حالة الطوارئ”، الناجمة عن ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد

وأوضح بوريللي، أنه "يوجد حاليًا 106،962 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بعدوى فيروس كورونا”، أي “بزيادة بمجموع 355 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية، بينما كانت الزيادة بالأمس قد بلغت 1189 شخصاً”.



وأشار الى أن “عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى والذين يعانون من أعراض كوفيد 19 قد انخفض هو الآخر”، وهم “بحاصل 1107 أقل من أمس، ليصبح المجموع الإجمالي 25786 مصاباً”.

ولفت بوريللي، إلى انه “يوجد حاليًا في أقسام العناية المركزة 2812 مريضاً، وهم بانخفاض بمجموع 124 شخصاً، بينما يخضع للحجر المنزلي 78364 شخصاً”. وقد تماثل للشفاء 42727 شخصًا، منهم 2563 في الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم للمتعافين منذ بدء الأزمة”.

وأكد أنه “منذ بداية حالة الطوارئ، هناك 172434 حالة إصابة إجمالاً، وهم بزيادة بمقدار 3493″، وأنه تم حتى الآن إجراء 1،244،108 اختبار مسحة الحلق كلياً”.

