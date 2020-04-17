اعتبر رئيس خلية الأزمة النيابية حسن كريم الكعبي، الجمعة، حجم خطورة فيروس كورونا بـأنه ما زال كبيراً.
ودعا الكعبي بحسب البيان، الوافدين العراقيين من دول الخارج إلى "التعاون مع الفرق الصحية المنتشرة في المطارات العراقية فيما يخص الالتزام بالارشادات الاحترازية و الطبية و الوقائية سيما فيما يخص الحجر الصحي و المنزلي".
وأكد أن الظرف الحالي يتطلب تضافراً بالجهود والامكانيات وتنسيقاً استثنائياً وعالي المستوى بين جميع خلايا الازمة في كافة المحافظات لتشخيص المعوقات والإسراع بتذليلها سيما وان حجم خطورة الوباء ما زال كبيرا ولكن املنا وثقتنا واعتمادنا على الكوادر الطبية والصحية والقوات الامنية والساندة لها أكبر".
ولفت البيان، إلى أنه "جرى خلال الاجتماع اعادة تقييم الوضع الوبائي والاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة، اضافة الى التأكيد على وضع الخطط والاليات التي تتناسب وخطورة هذا الفايروس بالتنسيق مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".
وأكدت خلية الازمة على "وجوب اضافة محافظي السليمانية واربيل الى اللجنة الاستشارية المختصة بمتابعة الموقف الوبائي والتفاصيل الفنية الخاصة بمكافحة وباء كورونا"، منوهة على "أهمية التشديد بتطبيق فرض الحظر واغلاق المنافذ الحدودية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس خلية الأزمة النيابية: حجم خطورة فيروس كورونا ما زال كبيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.