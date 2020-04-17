صحة كربلاء تُؤكد مُغادرة 15 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، عن مغادرة 15 شخصاً ملامساً لمصابي كورونا من الحجر الصحي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحسينية.
وأضاف كاظم، أن "إجمالي المُغادرين المُلامسين ارتفع الى 513 شخصاً، والمُتَبقين منهم ( 94 ) شخصاً".
وأوضح أن "المصابين خرجوا بعد التأكد من سلامتهم، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية ، عقب إستضافتهم الطبية ( الحجر الصحي ) في مدينة سيد الأوصياء لمدة أربعة عشر يوماً".
ولفت كاظم، إلى أن "حجرِهم كان احترازياً حماية لهُم وللمجتمع، خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُؤكدة مُختبرياً"، مُبيناً أن "المحجُورين الذين غادروا الحجر الصحي الإحترازي كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية ، وخضعوا طِوال مُدة بقائهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة".
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