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صحة كربلاء تُؤكد مُغادرة 15 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي

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أعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، عن مغادرة 15 شخصاً ملامساً لمصابي من الحجر الصحي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحسينية.
وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "15 شخصاً من المُلامسين ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفايروس كُورونا المُستجَد غادروا مدينة سيد الأوصياء، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به".

وأضاف كاظم، أن "إجمالي المُغادرين المُلامسين ارتفع الى 513 شخصاً، والمُتَبقين منهم ( 94 ) شخصاً".

وأوضح أن "المصابين خرجوا بعد التأكد من سلامتهم، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية ، عقب إستضافتهم الطبية ( الحجر الصحي ) في مدينة سيد الأوصياء لمدة أربعة عشر يوماً".

ولفت كاظم، إلى أن "حجرِهم كان احترازياً حماية لهُم وللمجتمع، خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُؤكدة مُختبرياً"، مُبيناً أن "المحجُورين الذين غادروا الحجر الصحي الإحترازي كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية ، وخضعوا طِوال مُدة بقائهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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