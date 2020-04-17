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نجم اسود الرافدين يوافق على تخفيض راتبه بسبب ازمة كورونا

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2020-04-17 | 15:16

نجم اسود الرافدين يوافق على تخفيض راتبه بسبب ازمة كورونا

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وافق نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ونادي كريليا سوفيتوف الروسي، صفاء هادي، على تخفيض 40% من راتبه بسبب ازمة جائحة .
وقال هادي في حديث لـ الخليج 365، "وافقت على تخفيض راتبي بنسبة 40%، بسبب ازمة كورونا التي اجتاحت رسويا ولتوقف الدوري الروسي لكرة القدم".

وأضاف قائلاً: "أبلغت إدارة النادي بموقفي اني وزملائي بالفريق، حيث يأتي هذا الاجراء لمساعدة النادي في الازمة الحالية لاسيما بعد توقف أموال الرعاية التي يحصل عليها النادي".


تجدر الإشارة الى ان هادي انتقل الى صفوف سوفيتوف قادماً من الشرطة بعقد يمتد الى موسمين ونصف، حيث يعد اول لاعب عراقي في تأريخ الدوري الروسي.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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