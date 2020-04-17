النقل تعلن وصول 267 عراقياً قادماً من اسطنبول

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن وصول 267 عراقياً قادماً من اسطنبول. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "267 عراقيًا قادمًا من اسطنبول وصلوا على متن الطائر الاخضر الذي يحمل الطراز A330/YI-AQY التابع لأسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".



وأضافت أن "ذلك يأتي ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في تركيا".

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