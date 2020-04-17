أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، عن رصد الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى 940 شخصا كانوا بين أفراد أطقم مجموعة حاملة الطائرات "شارل ديغول". وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن في وقت سابق، عن الاشتباه بوجود إصابات بالعدوى على متن "شارل ديغول"، أشهر حاملة طائرات في البحرية الفرنسية.



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كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن تسجيل 940 إصابة جديدة بكورونا داخل حاملة الطائرات 'شارل ديغول' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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