منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة أطعمة للوقاية من كورونا

وقالت المنظمة في نصائح غذائية للبالغين، نشرتها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه "يجب تناول غذاء متوازن كل يوم للحصول على: الفيتامينات، المعادن، الألياف الغذائية، البروتين، مضادات الأكسدة".

وأضافت، أن "الجسم يحتاج إلى تلك المكونات لتعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعي، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية".