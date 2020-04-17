منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة أطعمة للوقاية من كورونا

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أصدرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فايروس كورونا.
وقالت المنظمة في نصائح غذائية للبالغين، نشرتها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه "يجب تناول غذاء متوازن كل يوم للحصول على: الفيتامينات، المعادن، الألياف الغذائية، البروتين، مضادات الأكسدة".
وأضافت، أن "الجسم يحتاج إلى تلك المكونات لتعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعي، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية".
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