'الظروف جيدة' .. نائب يرجح التصويت على كابينة الكاظمي الاسبوع المقبل

وقال حسن خلاطي في حديث لـ الخليج 365، ان "الظروف المتوفرة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، افضل من تلك التي رافقت مشوار تكليف سابقيه وهناك ارضية مثالية لتمرير الحكومة"، مبينا ان "الاجواء داعمة للكاظمي والجميع على قناعة بانه لاطريق امامنا الا تمرير الحكومة نتيجة لعدة اسباب".واضاف خلاطي، ان "الازمات التي مر بها العراق هي ازمات متعددة واخرها ازمة وباء كورونا ، اضافة الى الهزات السياسية التي مر بها البلد وما حصل خلال فترة التظاهرات وعدم الاستقرار السياسي تفرض على الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية، وتبعد بشكل كبير قضية التمسك بالاستحقاقات او المحاصصة"، مرجحا ان "يشهد احد ايام الاسبوع القادم عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية للمكلف".

واكد خلاطي، ان "الكتل السياسية ورغم انها فوضت الكاظمي باختيار اعضاء كابينته الحكومية، لكنه رغم هذا فهو بحاجة الى ان يستمزج اراء القوى السياسية ورؤيتهم حول شكل الكابينة المقبلة، وهو شئ مهم لتشكيل حكومة قوية وقادرة على ادارة الملفات المناطة بها".



وأكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، أن حكومته جاهزة وأنه راعى في اختيار الوزراء النزاهة والكفاءة، مضيفاً أن مهمته الأساسية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية.