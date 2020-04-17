امانة بغداد تعلن اجراء 415 حملة تعفير خلال 30 يوماً

أعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن اجرائها 415 حملة تعفير وتوعية في العاصمة خلال 30 يوماً الماضية.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها اجرت بدوائرها المختلفة 415 حملة تعفير وتعقيم وتوعية توزعت على عموم مناطق بغداد خلال 30 يوما الماضية فقط".
وأضافت الامانة، أن "حملات التعفير مستمرة لدعم الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا وتجرى بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وأضافت الامانة، أن "حملات التعفير مستمرة لدعم الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا وتجرى بالتنسيق مع الجهات المختصة".
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