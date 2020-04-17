امانة بغداد تعلن اجراء 415 حملة تعفير خلال 30 يوماً

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها اجرت بدوائرها المختلفة 415 حملة تعفير وتعقيم وتوعية توزعت على عموم مناطق بغداد خلال 30 يوما الماضية فقط".

وأضافت الامانة، أن "حملات التعفير مستمرة لدعم الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا وتجرى بالتنسيق مع الجهات المختصة".

