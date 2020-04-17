الصحة العالمية توصي باستمرار حظر التجول في العراق

أكدت منظمة الصحة العالمية في العراق، الجمعة، أن تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، "لايعني ان الوضع الصحي تحت السيطرة"، موصية باستمرار حظر التجوال والاجراءات الاخرى "للخروج من دائرة الخطر"، فيما اشارت الى أن نتائج انحسار الفيروس أو تفشيه ستظهر خلال أسبوع أو عشرة أيام.
وأضاف، إن وراء زيادة عدد حالات الشفاء في العراق، سببين، الأول: اتخاذ العراق بروتوكولا علاجياً مزيجاً من الصين وإيران"، مبيناً أن "العراق استفاد من تجارب هذه الدول، وبالتالي بدأ العراق من حيث انتهى الآخرون".
وأشار إلى أن "السبب الثاني يعود الى أن العراق يمتلك ملاكات طبية مميزة وتخصصات طوارئ ممتازة لا يوجد منها في أغلب دول المنطقة"، مشدداً على "ضرورة العمل على تقليص عدد الإصابات والوفيات إلى الصفر للإعلان عن السيطرة الكاملة على الفيروس في العراق".
واوضح أن "العراق لم يصل إلى الآن الى ذروة الاصابات بالفيروس"، لافتاً الى أن "نتائج انحسار الفيروس أو تفشيه ستظهر خلال أسبوع أو عشرة أيام".
ولفت الى أن "أعداد الإصابات في العراق بتناقص مستمر"، مشددا أن "هذا يتطلب استمرار الإجراءات الوقائية لمنع التجمعات وعدم فسح المجال أمام انتشار الفيروس مرة أخرى".
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