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صحة الكرخ تعلن تشخيص 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا لمسافرين قادمين للعراق

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أعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، عن تشخيص 29 اصابة جديدة بفيروس لمسافرين قادمين الى العراق.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكن منتسبو دائرتنا من فحص ٢٢٤٤ مسافراً قادماً عن طريق مطار بغداد الدولي للأيام الأربعة الاخيرة، وتم تشخيص ٢٩ حالة موجبة".

وأوضحت، أن "حسب الفحص الأولي كان منها ١٣ لمسافرين قادمين من دبي و٩ من القاهرة و ٤ من اسطنبول و٣ من عمّان"، منشرية الى أنه "تم عزلهم في مستشفيات دائرتنا ودائرة صحة الرصافة بإنتظار النتائج التوكيدية النهائية ليتم بعدها تسفيرهم كل الى محافظته".

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