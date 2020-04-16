صحة الكرخ تعلن تشخيص 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا لمسافرين قادمين للعراق

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، عن تشخيص 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا لمسافرين قادمين الى العراق.
وأوضحت، أن "حسب الفحص الأولي كان منها ١٣ لمسافرين قادمين من دبي و٩ من القاهرة و ٤ من اسطنبول و٣ من عمّان"، منشرية الى أنه "تم عزلهم في مستشفيات دائرتنا ودائرة صحة الرصافة بإنتظار النتائج التوكيدية النهائية ليتم بعدها تسفيرهم كل الى محافظته".
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