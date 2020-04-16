إصابة 'أنجيلينا جولي' الإيرانية بفيروس كورونا داخل سجنها

ونقلت صحيفة "إيران إنترناشنال"، عن المحامي، قوله إن "موكلته تم نقلها من محبسها إلى الحجر الصحي بالسجن، لأنها تعاني من أعراض كورونا".

وكانت الشابة، الملقبة بـ"سحر تبر"، والبالغة من العمر 21 عاما، موجودة حاليا في السجن بالعاصمة الإيرانية طهران، ونقلت للمستشفى بعد إصابتها بالفيروس.

يذكر أن السلطات الإيرانية، أوقفت نجمة موقع "إنستغرام"، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، المعروفة بأنها شبيهة نجمة هوليوود الأمريكية أنجلينا جولي، وذلك بتهمة التجديف والتحريض على العنف والحصول على المال بطرق غير قانونية ودفع الشباب إلى الفساد.



ومُنحت الفتاة الإيرانية، سحر تبر، الفرصة لشرح أسباب تصرفاتها من خلال دعوة الصحفيين والتكلم معهم والإجابة عن أسئلتهم.

وقالت سحر إنها كانت الطفلة الوحيدة في عائلة غير مكتملة، حيث انفصل والداها عندما كانت صغيرة. وكانت تحلم بأن تصبح مشهورة طول حياتها، ولكنها لم تكن تعرف كيف تحقق ذلك. ثم لاحظت أن الأشياء المبتذلة والغريبة غالباً ما تكتسب الكثير من الإعجابات، وانطلاقا من هنا تعلمت الفوتوشوب والمكياج لإنتاج صورة لها تشبه إلى حد كبير النجمة العالمية أنجيلينا جولي، وأصبحت جولي الإيرانية، وفق موقع "نيويورك تايمز".