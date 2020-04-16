هيئة النزاهة تعلن تنفيذ عمليات ضبط في بغداد وعدد من المحافظات

اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن تنفذ مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد وعدد من المحافظات عدة عمليات ضبط خلال شهر نيسان الجاري.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مكتب تحقيق القادسية تمكن من تنفيذ عملية ضبط في شركة توزيع المنتجات النفطية - فرع الديوانية أسفرت عن ضبط أحد الموظفين المسؤولين عن اختلاس مبالغ ريع الغاز البالغة (300.000.000)مليون دينار عراقي عن الكمية المجهزة لشهر آذار وأيام من شهر نيسان لمعمل غاز الأمين الأهلي".
وأضاف أنه "تم ضبط جميع استمارات الإيداع التي قام بتحريفها وتزويرها الموظفون المسؤولون عن القطع، فضلاً عن ضبط أختام من مصرف حكومي - فرع القادسية وكل ما له علاقة بالجريمة".
ولفت البيان الى أنه "بعد تلقيها معلومات عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن مخالفات ومزاعم فساد، أوعزت إلى ملاكاتها في محافظات المثنى والنجف وبغداد وصلاح الدين بالتحري والتقصي عن تلك المعلومات"، لافتا إلى "تمكن مكتب تحقيق النجف بالتعاون مع مكتب تحقيق المثنى من تنفيذ عملية ضبط تخص مشتريات مديرية صحة المثنى، في حين تم تنفيذ عملية ضبط مشتركة أيضاً بين مديرية تحقيق بغداد ومكتب تحقيق صلاح الدين تخص مشتريات مديرية صحة صلاح الدين".
وتابع البيان أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة بالعمليات وعرض الأوراق التحقيقيَّة صحبة المبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف أحد المتهمين المضبوطين، ومنع سفر وحجز أموال أحد المتهمين الهاربين".
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