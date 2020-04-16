فيديو قديم لهيفاء وهبي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة اللبنانية هيفاء قيل إنه يعود إلى ما يقارب 30 عاما.







وقبل أيام أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أن الحجر المنزلي بسبب تفشي ورافق ظهور المقطع عبارة "مقطع متداول لأول ظهور إعلامي للفنانة هيفاء وهبي"، حيث يقول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الفنانة اللبنانية تظهر في الفيديو وهي في سن المراهقة، لتجيب عن أسئلة الإعلامي محمد جفّال حول رأيها ببرنامج " أحوال القرى".وقبل أيام أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أن الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد علمها درسا. وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "علمتني كورونا أن الحجر الصحي نعمة في ناس محرومين منها". وكانت ترددت أنباء مؤخرا بشأن إصابة هيفاء وهبي بفيروس "كورونا" المستجد، بعد أن قرر منتج أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "أسود فاتح" وقف تصويره.

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