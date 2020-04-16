تركيا تسجل رقما قياسيا في وتيرة ارتفاع وفيات كورونا

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 125 حالة ليصل إلى مستوى 1643، في أكبر حصيلة تم رصدها في البلاد، حيث تم تسجيل أكبر ارتفاع سابق أمس الأربعاء وبلغ 115 وفاة.



كما ذكر قوجة أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض "COVID-19" زاد بواقع 4801 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت إلى 74193 شخصا.