شفاء ثلاث اصابات من كورونا في مدينة الطب ببغداد

اعلنت مدينة الطب في بغداد، الخميس، عن شفاء ثلاث اصابات بفايروس كورونا وقالت مدينة الطب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ثلاث حالات اصابة بفايروس كورونا تماثلت للشفاء اليوم". واعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 اصابة جديدة و44 حالة شفاء من فايروس كورونا في العراق.





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