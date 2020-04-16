الاعلام الرقمي يكشف عن ازدياد 'نشاط داعش' في التواصل الاجتماعي

كشف مركزالاعلامالرقمي DMC، الخميس، عن تنامي وازدياد اعداد حسابات اعضاء تنظيم "داعش" وانصارهم على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك.



وبين المركز ان "اعضاء تنظيم داعش ومن يساندونهم استغلوا الفرصة وبدأوا بانشاء حسابات جديدة او اعادة تفعيل حسابات قديمة، وقاموا بنشر عملياتهم الارهابية والترويج لها عبر المنصة"، محذرا من "التفاعل مع هذه المنشورات حتى لو كان بانتقادها من خلال التعليقات او مشاركتها، مما يؤدي الى الترويج المجاني لها دون قصد". واوضح المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مكنه، إن "اعداد حسابات اعضاء تنظيم داعش وانصارهم على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك تنامى وازداد"، مبينا أن "هذه العودة جاءت خلال الاشهر الماضية التي رافقت ازمة جائحة كورونا و ادت الى تأخير استجابة دعم الفيسبوك لطلبات حذف الحسابات".وبين المركز ان "اعضاء تنظيم داعش ومن يساندونهم استغلوا الفرصة وبدأوا بانشاء حسابات جديدة او اعادة تفعيل حسابات قديمة، وقاموا بنشر عملياتهم الارهابية والترويج لها عبر المنصة"، محذرا من "التفاعل مع هذه المنشورات حتى لو كان بانتقادها من خلال التعليقات او مشاركتها، مما يؤدي الى الترويج المجاني لها دون قصد". ونبه المركز شركة الفيسبوك الى ضرورة ايقاف هذه الحسابات واغلاقها فورا، كما دعا المستخدمين الى ضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة المد الارهابي من خلال التبليغ المكثف على هذه الحساب لتسهيل مهام الفيسبوك في اغلاق هذه الحسابات".

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