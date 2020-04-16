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عدد الوفيات في إيطاليا يرتفع إلى 22170

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أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس المستجد في البلاد ارتفع إلى 22170 حالة.
وسجلت إيطاليا اليوم، 525 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، انخفاضا من 578 يوم الأربعاء، كما تأكدت إصابة 3786 شخصا بالفيروس.

من المهم الإشارة إلى أن حالات التعافي ازدادت بواقع 2072، ليصل إجمالي المتعافين إلى 40164 شخصا، مقابل 38092 أمس.

والأربعاء سجلت إيطاليا 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، انخفاضا من 600 وحالتين يوم الثلاثاء.

وتراوح عدد الوفيات بين 525 و636 خلال الأحد عشر يوما الماضية، باستثناء الانخفاض الحاد إلى 431 في عيد الفصح يوم الأحد، والذي تغير على الفور في اليوم التالي.
وتأتي إيطاليا حاليا في المركز الثاني عالميا من حيث عدد وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة، وفي المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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