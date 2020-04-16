عدد الوفيات في إيطاليا يرتفع إلى 22170

أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 22170 حالة.
من المهم الإشارة إلى أن حالات التعافي ازدادت بواقع 2072، ليصل إجمالي المتعافين إلى 40164 شخصا، مقابل 38092 أمس.
وتراوح عدد الوفيات بين 525 و636 خلال الأحد عشر يوما الماضية، باستثناء الانخفاض الحاد إلى 431 في عيد الفصح يوم الأحد، والذي تغير على الفور في اليوم التالي.
وتأتي إيطاليا حاليا في المركز الثاني عالميا من حيث عدد وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة، وفي المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا
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