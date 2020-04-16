أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 31 ألف شخص اليوم الخميس، بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.
والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بسبب كورونا في العالم حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط وسجلت ارتفاعا يوميا قياسيا على مدى يومين متتاليين.
وبدأ حكام ولايات كونيتيكت، وماريلاند، ونيويورك، وبنسلفانيا، تأهيل الأمريكيين بحذر لحياة ما بعد الفيروس حيث يضع السكان كمامات مع خروجهم من العزل في الأسابيع المقبلة.
وبلغ عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، أكثر من 635 ألف شخص في الولايات المتحدة بعد زيادتهم 30 ألف حالة الأربعاء، ووفقا لإحصاء رويترز فإن هذا أكبر ارتفاع في خمسة أيام.
وبدأ حكام ولايات كونيتيكت، وماريلاند، ونيويورك، وبنسلفانيا، تأهيل الأمريكيين بحذر لحياة ما بعد الفيروس حيث يضع السكان كمامات مع خروجهم من العزل في الأسابيع المقبلة.
وبلغ عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، أكثر من 635 ألف شخص في الولايات المتحدة بعد زيادتهم 30 ألف حالة الأربعاء، ووفقا لإحصاء رويترز فإن هذا أكبر ارتفاع في خمسة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 31 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.