قرر اقليم كردستان العراق، الخميس، تمديد حظر التجوال حتى 23 نيسان الحالي.
وقالت داخلية الاقليم في بيان، إنه "تقرر تمديد حظر التجوال الى يوم 23 من نيسان الحالي في إقليم كردستان"، مؤكداً "استمرار حظر التجوال والتنقل بين محافظات الإقليم كافة".
وقررت حكومة اقليم كردستان العراق، امس الاربعاء، تمديد فترة تعطيل المؤسسات الرسمية حتى الثاني من ايار المقبل، فيما خولت احد الوزراء بتشكيل وفد للقيام بزيارة إلى بغداد والتباحث مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد حظر التجوال حتى 23 نيسان الحالي في إقليم كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.