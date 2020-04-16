تمديد حظر التجوال حتى 23 نيسان الحالي في إقليم كردستان

وقالت داخلية الاقليم في بيان، إنه "تقرر تمديد حظر التجوال الى يوم 23 من نيسان الحالي في إقليم كردستان"، مؤكداً "استمرار حظر التجوال والتنقل بين محافظات الإقليم كافة".

وقررت حكومة اقليم كردستان العراق، امس الاربعاء، تمديد فترة تعطيل المؤسسات الرسمية حتى الثاني من ايار المقبل، فيما خولت احد الوزراء بتشكيل وفد للقيام بزيارة إلى بغداد والتباحث مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية.