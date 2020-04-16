إيران: موجة جديدة لجائحة كورونا في 6 محافظات وانخفاض التفشي في 4 أخرى

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن 6 محافظات في البلاد تواجه موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، بينما تشهد 4 أخرى تراجعا في وتيرة انتشار المرض.
وأشار التقرير مع ذلك إلى تسجيل انخفاض في وتيرة تفشي فيروس كورونا في محافظات قم ومركزي وكرمان وأذربيجان الغربية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 92 وفاة و1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحتى اليوم سجلت في إيران بشكل عام 77995 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" (الموقع الـ8 في العالم)، بما في ذلك 4869 وفاة (المركز الـ في العالم).
وقال نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، اليوم، إن التوقعات الحالية تشير إلى أن ذروة تفشي فيروس كورونا في إيران سيتم بلوغها خلال الخريف المقبل، موضحا أن 26.5% من المواطنين يصابون بالفيروس داخل وسائل النقل العام.
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