وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، بالزام جميع المعتمرين الداخلين الى المحافظة بالحجر الصحي في منازلهم لمدة لا تقل عن 14 يوميا في منازلهم.
وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ نينوى نجم الجبوري نسب بإلزام جميع المعتمرين الداخلين الى محافظة نينوى بالحجر الصحي في منازلهم لمدة لا تقل عن 14 يوميا". وأكد الجبوري، بحسب البيان، "على ان يتم التنسيق بين مختاري المناطق والمراكز الصحية والأجهزة الأمنية لتنفيذ هذا الأمر".
واعلنت دائرة صحة نينوى في وقت سابق من، اليومالخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد المعتمرين.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ نينوى يوجه بإلزام المعتمرين الداخلين للمحافظة بالحجر الصحي المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.