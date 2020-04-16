محافظ نينوى يوجه بإلزام المعتمرين الداخلين للمحافظة بالحجر الصحي المنزلي

وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ نينوى نجم الجبوري نسب بإلزام جميع المعتمرين الداخلين الى محافظة نينوى بالحجر الصحي في منازلهم لمدة لا تقل عن 14 يوميا". وأكد الجبوري، بحسب البيان، "على ان يتم التنسيق بين مختاري المناطق والمراكز الصحية والأجهزة الأمنية لتنفيذ هذا الأمر".

واعلنت دائرة صحة نينوى في وقت سابق من، اليومالخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد المعتمرين.