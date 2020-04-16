النقل: اكثر من 1300 مواطن تم نقلهم من مطار بغداد لمناطقهم خلال يومين

اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن نقل اكثر من 1300 عراقي من المطار لمناطقهم في بغداد ومختلف المحافظات.

وقال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم حسين، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم نقل اكثر من 1300 عراقي بمركبات مختلفة الأحجام مع مركبات تكسي المطار من داخل مطار بغداد الدولي إلى مناطق سكناهم في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى".

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وأضاف أنه "تم نقل هؤلاء فور انتهائهم من اجراءات الفحص الدقيق من قبل اللجان الطبية المتخصصة من قبل وزارة الصحة العراقية الى مناطق سكناهم في داخل العاصمة بغداد على جانبي الكرخ والرصافة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد".

وأشار الى أنه "تم نقل عدد من المواطنين إلى مناطقهم في المحافظات الشمالية والجنوبية والوسطى كأربيل، المثنى، كربلاء، الناصرية، البصرة، الأنبار، السليمانية، الديوانية، النجف، وسامراء، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي الجهات المعنية".