عبد المهدي والحلبوسي يعقدان اجتماعا مشتركا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية

عقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، اجتماعا مشتركا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، بحثا ممن خلاله تعظيم الموارد وتقليل الاعتماد على النفط.
وأضاف، "حضر الاجتماع الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حسن الكعبي ونائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا النفط والمالية ووزير التخطيط ورؤساء اللجان المالية والاقتصادية والطاقة في مجلس النواب ومحافظ البنك المركزي وعدد من وكلاء الوزراء والمستشارين".
وأوضح، أن "رئيسي مجلسي النواب والوزراء ناقشا رؤيتهما للواقع الاقتصادي والاجتماعي والحلول اللازمة، وفي مقدمتها ضرورة تعظيم موارد الدولة وتقليل الاعتماد على النفط وحماية الطبقات الاجتماعية الأضعف وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي، وأكدا على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستمرار الاجتماعات والتشاور بين اللجان المختصة للتوصل الى أفضل الحلول والاجراءات بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية والمصلحة العليا للبلاد".
واشار الى أنه "جرى الاستماع الى شرح مفصل قدمه وزير النفط عن موقف العراق من انخفاض أسعار النفط وتحديد حصص جميع الدول المنتجة خلال اجتماع منظمة اوبك الأخير، وعرض وزير المالية الوضع المالي والايرادات والنفقات ومتطلبات الموازنة المالية، كما قدم وزير التخطيط ورؤساء اللجان النيابية عددا من المقترحات والمعالجات الاقتصادية".
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