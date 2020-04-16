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سويسرا تعلن تخفيف الإغلاق العام الشهر الحالي وفتح المدارس والأسواق في آيار

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أعلنت الحكومة السويسرية، الخميس، عن تخفيف تدريجي للإغلاق العام في البلاد بدءا من اواخر نيسان الحالي، فضلا عن فتح المدارس والأسواق في الـ 11 من آيار المقبل.
وقالت الحكومة في اخبار عاجلة نقلتها عدد من وكالات الانباء وتابعتها الخليج 365، إنه تقرر "تخفيف تدريجي للإغلاق العام اعتبارا من 27 أبريل".

وأضافت، أنه تقرر ايضا "إعادة فتح المدارس والمحلات التجارية والأسواق في 11 مايو".

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