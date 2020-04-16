سويسرا تعلن تخفيف الإغلاق العام الشهر الحالي وفتح المدارس والأسواق في آيار

وقالت الحكومة في اخبار عاجلة نقلتها عدد من وكالات الانباء وتابعتها الخليج 365، إنه تقرر "تخفيف تدريجي للإغلاق العام اعتبارا من 27 أبريل".

وأضافت، أنه تقرر ايضا "إعادة فتح المدارس والمحلات التجارية والأسواق في 11 مايو".