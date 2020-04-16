صحة نينوى تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة نينوى، الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت دائرة الصحة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد المعتمرين العائدين المحجورين صحياً". وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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