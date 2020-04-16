دول الخليج تقرر إنشاء شبكة موحدة لأمن إمدادات الغذاء

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على مقترح الكويت، بإنشاء شبكة موحدة لأمن إمدادات الغذاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الخميس. وتم اتخاذ القرار بعد اجتماع عن بعد لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة تأثير تفشي فيروس كورونا على أمن إمدادات الغذاء. وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضا الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على دول الخليج والأمن الغذائي.



وأشارت الوزارة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة، لضمان تدفق السلع بين دول مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها. وأشارت الوزارة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة، لضمان تدفق السلع بين دول مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

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