في مقدمتها الانتخابات.. نائب يحذر من خطورة تجاهل مطالب الجماهير والمرجعية

حذر النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية علي البديري، الخميس، من خطورة تجاهل مطالب الجماهير والمرجعية وفي مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة، فيما دعا رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي لبيان موقفه بشكل واضح وصريح من هذه القضية.



وأضاف أن "جميع هذه الخطوات لن تتحقق الا من خلال برلمان جديد وحكومة جديدة تفرزها الانتخابات المبكرة بما ينسجم مع طموحات الجماهير والشعب العراقي"، لافتاً الى أن "اهمال هذه الجزئية المصيرية في الكلمات التي القاها الرئيس المكلف ربما تفهم بشكل سلبي، وهو ما لا يريده الجميع، بالتالي فان المنطق والحكمة تستوجب منه اعلان موقفه الواضح والصريح من قضية الانتخابات المبكرة وبكلمة متلفزة للجماهير، وليس خلال اجتماعات مع قادة الكتل والقوى السياسية".



وحذر البديري من "خطورة تجاهل مطالب الجماهير والمرجعية كونها ستؤدي الى فوضى اكبر واخطر مما جرى سابقا وما سيزيد الخطورة اكثر هو تزامنها مع انتشار وباء وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "الجماهير حين خرجت الى الشارع وما زالت معتصمة في العديد من الساحات، والمرجعية حين اكدت في مناسبات عدة على قضية اجراء الانتخابات المبكرة، والتركيز الدولي من قبل الامم المتحدة على هذا الملف جميعها لم تأت بشكل عشوائي، بل هي رؤية واقعية معمقة لحقيقة ان التغيير لن يتحقق بشكل جذري ما لم يتم تعديل الدستور والعديد من المفاهيم الخاطئة فيه".وأضاف أن "جميع هذه الخطوات لن تتحقق الا من خلال برلمان جديد وحكومة جديدة تفرزها الانتخابات المبكرة بما ينسجم مع طموحات الجماهير والشعب العراقي"، لافتاً الى أن "اهمال هذه الجزئية المصيرية في الكلمات التي القاها الرئيس المكلف ربما تفهم بشكل سلبي، وهو ما لا يريده الجميع، بالتالي فان المنطق والحكمة تستوجب منه اعلان موقفه الواضح والصريح من قضية الانتخابات المبكرة وبكلمة متلفزة للجماهير، وليس خلال اجتماعات مع قادة الكتل والقوى السياسية".وحذر البديري من "خطورة تجاهل مطالب الجماهير والمرجعية كونها ستؤدي الى فوضى اكبر واخطر مما جرى سابقا وما سيزيد الخطورة اكثر هو تزامنها مع انتشار وباء كورونا والازمة الاقتصادية ما يستوجب حكمة ووقفة جادة في معالجة الامور بشكل واقعي بعيدا عن المزاجيات والاجتهادات الشخصية".

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