تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا بين عمال ملاعب مونديال قطر 2022

وأعلنت قطر عن 7 وفيات و3711 إصابة بـ فيروس كورونا حتى الآن، قبل أن يتم الكشف عن 5 إصابات من بين العمال الذين يعملون في ملاعب ومشاريع كأس العالم المفترض إقامته في تشرين الثاني 2022.

ونقلت وكالة فرانس برس، تصريحات أحد المنظمين، وقال: "اللجنة العليا أكدت أن اثنين من الموظفين العاملين لدى مشروع ملعب الثمامة، كانت نتائجهما إيجابية لـ فيروس كورونا".



وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلاثة عمال، أحدهم يعمل في مشروع استاد الريان، وأثنان في مشروع استاد البيت، كانت نتائجهم إيجابية أيضًا".

قطر تقوم ببناء سبعة ملاعب جديدة للبطولة، تم افتتاح واحدًا منها رسميًا، في حين يتم تجديد بعض الملاعب قبل المونديال المنتظر.

وأشارت التقارير، أن اللجنة الخاصة تتبع إرشادات وزارة الصحة للاستجابة، وأن جميع المتضررين سيستمرون في الحصول على الرعاية الصحية المجانية.



البطولة التي ستقام في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لم يتم تغيير أي شيء فيها بسبب وباء فيروس كورونا، الذي أجبر بالفعل على تأجيل يورو 2020 وأولمبياد طوكيو و كوبا أمريكا، جميعها إلى عام 2021.