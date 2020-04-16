وفاة الفنان المصري أحمد دياب عن عمر يناهز 75 عاما

وقال عزوز عادل، عضو مجلس النقابة، إن الفنان أحمد دياب توفي بشكل مفاجئ، مساء الأربعاء، ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر الخميس.

ولد أحمد دياب 9 أغسطس 1945، وتزوج من ابنة الفنان رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد.



شارك دياب في العديد من الأعمال الدرامية آخرها دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلي علام"، والجزء الثاني من مسلسل الجماعة.