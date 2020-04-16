واشنطن: الحزب الشيوعي الصيني ضلل الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا

اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الحزب الشيوعي الصيني بتضليل الولايات المتحدة في قضية انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف إسبر: "هم كانوا يضللوننا منذ البداية، لم يكونوا شفافين، منذ الأيام الأولى لظهور هذا الفيروس، لذا لا أصدق كثيرا بأنهم أصبحوا صادقين معنا الآن". وقال إسبر، بحسب قناة "NBC" الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يعتبر أنه من الصعب التصديق بما يصرح به الحزب الشيوعي الصيني حول فيروس كورونا المستجد ، استمرارا لتشكك إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن إعلان الصين حول تجاوزها الجائحة.وأضاف إسبر: "هم كانوا يضللوننا منذ البداية، لم يكونوا شفافين، منذ الأيام الأولى لظهور هذا الفيروس، لذا لا أصدق كثيرا بأنهم أصبحوا صادقين معنا الآن". واتهم ترامب وأعضاء إدارته مرارا الصين بنشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد، فيما سبق أن وصف سيد البيت الأبيض هذه السلالة بـ"الفيروس الصيني"

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