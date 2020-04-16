العراق يستدعي السفير التركي على خلفية 'اعتداء أسفر عن خسائر بالاوراح'

وجه وزير الخارجية محمد الحكيم، باستدعاء السفير التركي لدى بغداد على خلفية "اعتداء أسفر عن خسائر بالاوراح".
وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، إن وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الارواح والممتلكات".
وأوضح المتحدث، أن وزير الخارجية وجّه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج.
وعدت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق الخميس، خرق طائرات تركية الأجواء العراقية أمس، "انتهاكاً صارخاً" للسيادة العراقية و"تصرفاً استفزازياً"، مؤكدةً على وجوب عدم تكرار ذلك.
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، أن "قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة ( سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة".
وأضافت الخلية في بيانها، أن "مخيماً للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتان من القاطنين في هذا المخيم، وقد شرعت قوة من الفرقة ١٤ بالخروج لمكان هذا الحادث".
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