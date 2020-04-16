عضو بخلية الأزمة النيابية: تصرفات تجار الأزمات لا تقل خطورة عن كورونا

دعا عضو خلية الأزمة النيابية أمجد العقابي، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق "أصحاب النفوس الضعيفة وتجار الأزمات"، ممن يستغلون أزمة كورونا لبيع الكمامات والقفازات ومحاليل التعقيم بأسعار مضاعفة، معتبراً أن تصرفاتهم "لا تقل خطورة عن كورونا".
وأضاف العقابي قائلاً: "تقابل هذه الرسالة الجميلة، رسالة معاكسة لها من أصحاب النفوس الضعيفة وتجار الأزمات في بعض مذاخر الأدوية والصيدليات ممن يستغلون الأزمة لبيع تلك المواد بأسعار مضاعفة وهي تصرفات لا تقل خطورة عن كورونا نفسه".
ودعا العقابي، إلى "اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتاجرين بقضية الكمامات والقفازات ومحاليل التعقيم خلال الأزمة الحالية"، مطالباً في الوقت نفسه وزارة الصحة بـ"تخصيص جزء من التخصيصات المالية الموجودة لديها لشراء هذه المواد وتوزيعها وفق الية معينة على المواطنين مجانا ضمن إجراءات الوقاية من الفايروس".
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