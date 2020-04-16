عضو بخلية الأزمة النيابية: تصرفات تجار الأزمات لا تقل خطورة عن كورونا

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك مبادرات إيجابية يقوم بها بعض أصحاب محال الخياطة بإنتاج وتوزيع الكمامات على المواطنين مجاناً، إضافة إلى مبادرات مشابهة تقوم بها مؤسسة الحشد الشعبي وسرايا السلام وبعض منظمات المجتمع المدني مشكورة للمساهمة في تقليل مخاطر كورونا وتحقيق التكافل الوطني بين أطياف الشعب في مواجهة هذا الوباء الخطير في رسالة أروع ما تكون للتعاون الشعبي".وأضاف العقابي قائلاً: "تقابل هذه الرسالة الجميلة، رسالة معاكسة لها من أصحاب النفوس الضعيفة وتجار الأزمات في بعض مذاخر الأدوية والصيدليات ممن يستغلون الأزمة لبيع تلك المواد بأسعار مضاعفة وهي تصرفات لا تقل خطورة عن كورونا نفسه".

ودعا العقابي، إلى "اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتاجرين بقضية الكمامات والقفازات ومحاليل التعقيم خلال الأزمة الحالية"، مطالباً في الوقت نفسه وزارة الصحة بـ"تخصيص جزء من التخصيصات المالية الموجودة لديها لشراء هذه المواد وتوزيعها وفق الية معينة على المواطنين مجانا ضمن إجراءات الوقاية من الفايروس".