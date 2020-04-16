القضاء يعلن إطلاق سراح 16 ألف متهم منذ بدء حظر التجوال

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 16 ألف متهم منذ بدء حظر التجوال في 17 آذار الماضي وحتى أمس الأربعاء.

وقال المركز الإعلامي بالمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "عملاً بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص دوام المحاكم الجزائية خلال فترة الحظر وبغية التقليل من مخاطر ڤايروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية تاريخ ١٥ نيسان ٢٠٢٠ (١٦٠٤٥)".

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