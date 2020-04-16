مكتب المرجع السيستاني ينشر امساكية شهر رمضان لجميع المحافظات

اعلنت مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الخميس، عن امساكية شهر رمضان لجميع المحافظات العراقية. وادناه الامساكيات لكل محافظة: Advertisements

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