​ 'تهميش حقوق الصحفيين'.. دعوة الى النقابة والبرلمان لضمان عيشهم الكريم

دعا النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي، نقابة الصحفيين العراقيين للتنسيق الفوري مع مجلس النواب واللجان المعنية فيه بغية اعداد مسودة جديدة لقانون حماية حقوق الصحفيين، مشددا على وضع حقوق تقاعدية "واضحة" وضمان سنين خدمة معلومة وضمانات للعيش الكريم توازي الآلية المعمول بها في الخدمة العامة.
وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، إن "شريحة الصحفيين عانت كثيراً، وهناك تهميش واضح لدورهم، ولا يوجد ضمانات حقيقية لهم او لعوائلهم"، لافتا الى ان "قانون حقوق الصحفيين المشرع في مجلس النواب لم يضع نقاطا واضحة لضمان تلك الحقوق، ما جعل العديد من ابناء العائلة الصحفية يعاني الاقصاء القسري او قطع الارزاق او الاعتداء عليهم خلال تأديتهم للواجب".
واوضح ان "الجهود التي بذلت وتبذل من ابناء السلطة الرابعة عموما في الحرب على الارهاب والتوعية المجتمعية ومحاربة الفكر الطائفي، واليوم في حربنا ضد وباء كورونا لايمكن نكرانها، كما لايمكن انكار الجهود التي تبذلها نقابة الصحفيين للدفاع عن حقوقهم قدر المستطاع".
واضاف عليوي، "اننا ومن باب المسؤولية تجاه هذه الشريحة المكافحة، وجدنا ان المصلحة العليا للبلد في ظل الديمقراطية التي نعيشها بالعراق الجديد تستوجب منح هذه الشريحة حقوقها الكاملة"، داعيا "نقابة الصحفيين للمضي بالاعداد لصياغة مسودة قانون جديدة لحماية حقوقهم بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية".
وتعهد عليوي، "اننا كاعضاء مجلس النواب سنكون داعمين لهم بكل ما لدينا من امكانية لاعطاء مقاتلي السلطة الرابعة الحقوق الكاملة لهم ولعوائلهم".
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