على الحكومة تنفيذها.. نائب يتحدث عن ستة ملفات مهمة

اكد النائب عبد السلام المالكي، ان هنالك عدة ملفات تقع ضمن اولويات الحكومة المقبلة بغية تنفيذها، فيما شدد على اهمية تشكيل حكومة قوية منسجمة لمواجهة التحديات والنهوض بمتطلبات المرحلة.

وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك عدة ملفات تقع على الحكومة المقبلة ضمن اولويات عملها تحقيقها وهي ملف الانتخابات المبكرة ومواجهة وباء كورونا والازمة الاقتصادية وحفظ هيبة وسيادة الدولة وتحقيق مطالب الجماهير بالقضاء على الفساد والمفسدين"، مشيرا الى ان "المكلف يعمل حاليا مع فريقه لاكمال البرنامج الحكومي والتشاور مع الكتل السياسية لحسم الكابينة الحكومية، وقد يطالب مجلس النواب بعقد جلسة للتصويت عليها قبل شهر رمضان، بعد تسليم برنامجه الحكومي ومرشحي كابينته، مايعني ان هنالك ضرورة للاتفاق مسبقا على تحديد يوم لعقد جلسة منح الثقة قبل نهاية الاسبوع المقبل".

واضاف المالكي ان "القوى السياسية التي رشحت المكلف مصطفى الكاظمي امامها واجبات ستراتيجية محددة ضمن خارطة طريق واضحة، وهي تشكيل فريق لدعم المكلف بغية تسهيل تشكيل الكابينه الوزارية بسرعة وضمن المهلة الدستورية، واسنادها دستورياً عبر التصويت لها في مجلس النواب"، مشيرا الى انه "بعد نيل ثقة المجلس يتوجب عليها ان تقف بقوة مع الحكومة وتراقب وتسدد عملها من اجل ان تنجح في انجاز برنامجها وتستجيب للاستحقاقات التي تعهدت بها".