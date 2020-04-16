صحة كربلاء: ثلاث إصابات فقط بالكُورونا من بين 704 عينة للفحص

أكدت دائرة صحة كربلاء، الخميس ، إن الأيام الماضية من الإسبوع الحالي ، شهدت إرسال 705 عيَنة للفحص المختبري للحالات المُشتبه بها بإصابتها بفايروس كُورونا، وجاءت نتائجها إصابة ثلاثة مواطنين فقط ، أعلن عنها في البيان الصحفي للدائرة ليوم أمس.
وقال المُتحدث الإعلامي للدائرة ، سليم كاظم ، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ، إن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، وضمن الخطة المُعَدة لمواجهة جائحة فيروس كُورونا ، قد أرسلت خلال الأيام الفائتة من الإسبوع الحالي ، 704 نمُوذجاً من العيَنات لغرض إجراء الفحوصات المُختبرية عليها ، وتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث جاءت نتائجها إصابة 3 مُواطنين فقط بالفيروس".
واوضح أن "الدائرة ، تغتنم هذه الفرصة ، وتدعو مواطني المدينة المقدسة للتعاون معها من خلال التقَيَد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية وفي مُقدمتها الإلتزام بحظر التجوال ، والإلتزام بالإرشادات التوعوية والتثقيفية ، التي تُصدرها وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية لضمان سلامتهم من الإصابة بالفيروس الوبائي " .
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