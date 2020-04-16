الرافدين يباشر بتوزيع رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الكترونيا

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، أنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "صرف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد محددة".

