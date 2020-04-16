بينها دولتان عربيتان.. النقد الدولي يوافق على تأجيل دفع أقساط ديون 25 دولة

وقال الصندوق، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، إنه تمت الموافقة على تعليق خدمة الديون لهذه الدول لمدة 6 أشهر كمرحلة أولية، على أن يتخذ قرارا مشابها بخصوص 4 دول أخرى على الأقل.

وتضمنت قائمة الدول المستفيدة من هذا القرار دولتين عربيتين، وهما اليمن وجزر القمر، إلى جانب أفغانستان، وبنين، وبوركينا فاسو، وهايتي، وطاجيكستان، وتشاد، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيسا، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، ونيبال، ورواندا، وسوتومي، وبرينسيبي، وسيراليون وتوغو.

