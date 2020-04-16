الديوانية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظة الديوانية لم تشهد، اليوم الخميس، تسجيل أية إصابة جديدة بفايروس كورونا".

وكانت الدائرة قالت في بيان أشارت أمس الأربعاء، إلى عدم تسجيل إصابة بكورونا لليوم الثاني توالياً، موضحةً أن عدد الاصابات الكلي من 15 اذار الماضي، وحتى الان هو 11 اصابة، وعدد حالات الشفاء خمس حالات، فيما شهدت المحافظة في وقت سابق حالة وفاة واحدة.

