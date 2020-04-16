الديوانية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

أعلنت دائرة صحة الديوانية، الخميس، عدم تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، لليوم الثالث على التوالي.
وكانت الدائرة قالت في بيان أشارت أمس الأربعاء، إلى عدم تسجيل إصابة بكورونا لليوم الثاني توالياً، موضحةً أن عدد الاصابات الكلي من 15 اذار الماضي، وحتى الان هو 11 اصابة، وعدد حالات الشفاء خمس حالات، فيما شهدت المحافظة في وقت سابق حالة وفاة واحدة.
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