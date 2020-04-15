بالصور.. قوارب ايرانية تقترب من سفن اميركية في الخليج

اكد بيان للجيش الأمريكي ان 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني قامت بعمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن من البحرية الأمريكية في الخليج. وأضاف البيان أن "الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي"، مؤكدا ان "تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".

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