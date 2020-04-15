صحة كربلاء تصدر بيانا بعد شفاء رجل مُسن من كُورونا

اصدرت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، بيانا بعد شفاء رجل مُسن من كُورونا.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رجلاً عمره (81 ) عاماَ, تعافى من فيروس كُورونا المُستجد، وغادر ردهة الحُميات ( الحياة ) لعلاج وإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية"، مبينا ان "هذا المسن هو من ضمن المشافين الأربعة الذين اعلنا عنهم قبل قليل وغادروا المدينة الطبية".

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واضافت ان "المسن أدخل لردهة المُصابين قبل نحو ثلاثة أسابيع، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وبحالة صحية حرجة، مع معاناته من مشاكل صحية متعددة منها (تليَف الرئة، إرتجاف الاُذنين، جلطة رئوية سابقة، إرتفاع ضغط الدم"، مشيرا الى ان "العناية الإلهية ، والجهود الإستثنائية التي بذلها الملاك الطبي والصحي والخبرة المُتراكمة في التعامل مع الحالات الطارئة، أسهمت في شفائه تدريجياً من المرض وتعافيه منه، وخروجه مع نظرائه وهو بصحة جيدة".

يُشار الى إن أجمالي المُتعافين من الفيروس الوبائي في المحافظة، وصل الى ( 68 ) حالة من المجموع الكُلي للمُصابين البالغ ( 84 ) حالة لغاية الأن.