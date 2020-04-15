المرور تعلن احصائية بعدد العجلات والدراجات المحتجزة اليوم والغرامات المفروضة

اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن احصائية بعدد العجلات والدراجات المحتجزة اليوم والغرامات المفروضة على المخالفين. وقال مدير علاقات واعلام المرور العميد حيدر كريم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات لليوم الاربعاء كالآتي : حجز مركبات (89) حجز دراجات (89) غرامات (4443) Advertisements واضاف ان "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات منذ بداية الحظر في الـ17 من اذار الماضي ولغاية اليوم 15 كالآتي : حجز مركبات (2091) حجز دراجات (2614) غرامات (132165)

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