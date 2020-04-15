بالوثيقة.. محافظ النجف يطالب باستمرار غلق مطار المحافظة

طالب محافظ النجف ورئيس خلية الازمة لؤي الياسري، الاربعاء، باستمرار غلق مطار المحافظة الدولي. ووجه الياسري كتابا رسميا الى سلطة الطيران المدني تضمن "المطالبة بإستمرار غلق مطار النجف بالكامل وتحويل الرحلات الاستثنائية لمطار بغداد الدولي حفاظا على سلامة المواطنين من أبناء المدينة من وباء كورونا".

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