نائب يدعو للتحقيق بشأن إحالة الشحن الجوي بالخطوط الجوية لشركة 'لا تمتلك خبرة'

دعا النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية علي البديري، الاربعاء، لفتح تحقيق في الانباء التي تحدثت عن إحالة الشحن الجوي في الخطوط الجوية الى شركة لمدة 12 عاماً، مبينا ان هذه الشركة لا تمتلك الخبرة الكافية لذلك بحسب ما اشيع.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، انه "وبحسب ما تم تناقله عبر وسائل اعلام محلية، فان هنالك شبهات فساد وهدر للمال العام واضرار بالمصالح الوطنية من خلال إحالة الشحن الجوي في الخطوط الجوية العراقية لشركة لمدة 12 عاماً، وهي ليست لديها خبرة"، مبينا ان "تلك المعلومات ان صحت فهي كارثة كبيرة في وقت ان الجميع يتحدث عن ازمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا والبحث عن حلول لتعويض العجز بالموازنة وليس العكس من خلال منح العقود لشركات غير رصينة لا تمتلك اي خبرة في مجال التعاقد".

Advertisements

واضاف البديري ان "هذا الامر ان كان صحيحا فعلى الجهات البرلمانية المعنية بالامر وتحديدا لجنتي النزاهة والخدمات البرلمانيتين فتح تحقيق عاجل وسريع بهذه الانباء، بغية كشف ملابسات وحقيقة هذا الامر، ومحاسبة المتورطين فيه".

وحذر مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، من إحالة الشحن الجوي في الخطوط الجوية العراقية لشركة لمدة 12 عاماً، معتبرة أن هذه الشركة ليست لديها خبرة.